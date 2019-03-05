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Комитет ГД одобрил увеличение штрафа за оскорбление символов власти в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал повышение штрафа в 20 раз за оскорбление символов власти в интернете. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на сайте комитета. Отмечается, что изменения вносятся в ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

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Во время рассмотрения поправок в первом чтении за распространение в интернете материалов, выражающих неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть, предлагалось ввести штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток .

Во втором чтении депутаты одобрили предложение, согласно которому размер взыскания увеличивается: теперь нарушитель должен будет выплатить от 30 до 100 тыс. рублей, причем за повторное оскорбление ему будет грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

В среду, 6 марта, комитет передаст поправки на рассмотрение нижней палаты парламента.

18 февраля первый замглавы комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал увеличить штрафы за использование устройств за рулем. По его словам, стоит увеличить штрафы за разговоры по телефону максимально до 5 тыс. рублей, включив в правонарушение любые действия с гаджетами.

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