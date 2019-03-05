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Госдеп отреагировал на подписание Путиным указа о приостановлении ДРСМД

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США готовы к переговорам по контролю над вооружениями, завили в Госдепартаменте страны, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным указа о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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«Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке, и является обязательным к исполнению, и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства», — сказал ТАСС представитель Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве также рассказали о своем разочаровании тем, что «Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги», чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД.

В готовности США сесть за стол переговоров усомнилась член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Она отметила, что Соединенные Штаты пытаются «перенести на Россию свою виновность в расторжении Договора РСМД».

4 марта Путин подписал указ о приостановке Договора РСМД. Такое решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы. При этом Минобороны России доказало безосновательность американских обвинений, раскрыв иностранным военным атташе и журналистам характеристики ракеты.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Он запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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