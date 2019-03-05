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Алгоритм «Немезида» разнообразил ленту пользователей «ВКонтакте»

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальная сеть «ВКонтакте» при помощи алгоритма защиты уникального контента «Немезида» снизила количество скопированных публикаций в два раза. Такие результаты работы алгоритм показал за первые девять месяцев работы.

Искусственный интеллект «Немезида» был запущен 1 июня 2018 года. Его работа помогла разнообразить ленту новостей и привлекла внимание пользователей к авторским материалам. Число просмотров уникальных записей благодаря алгоритму выросло на 40%, а отметок «Нравится» — на 35%.

В центре продуктов «ВКонтакте» лежит творчество, потому именно настоящие авторы должны получать всю славу, прокомментировал итоги работы «Немезиды» директор по маркетингу соцсети Александр Круглов. «Немезида» учит руководителей сообществ правильно делиться контентом других авторов», — подчеркнул он.

27 февраля «ВКонтакте» завершила тестирование защищенных голосовых и видеозвонков в приложении VK Messenger, разработанном для ПК. Представлена официальная версия приложения.

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