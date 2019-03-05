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Жительницу Ульяновска подозревают в убийстве второго сожителя

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В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летнего мужчины. В преступлении подозревается ранее судимая 44-летняя сожительница убитого.

Как сообщает регионального СУ СКР, преступление было совершено в воскресенье, 3 марта, в квартире одного из домов на Промышленной улице. По версии следствия, 44-летняя женщина дважды ударила сожителя ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался, пишет 1ul.ru.

Было установлено, что в момент происшествия подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление, совершенное в этой же квартире.

Расследование уголовного дела продолжается.

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