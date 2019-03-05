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«Известия» придумали подарок для подписчиц в соцсети «ВКонтакте»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Известия» придумали подарок для подписчиц в соцсети «ВКонтакте» к празднику 8 Марта.

Пользователи смогут поздравить представительниц прекрасного пола, оставляя комментарии и лайки к посту и «даря» таким образом виртуальные цветы. Все эти действия отображаются в шапке сообщества, где показаны три самых активных участника. На момент написания заметки лидерами являются пользователи Илья. Ч., Юлия А. и человек с ником Веселый Алкоголик.

По словам разработчиков, чем больше виртуальных цветов получат подписчицы «Известий», тем ярче станет шапка сообщества.

Ранее 5 марта сообщалось, что названы самые популярные подарки на 8 Марта. Среди них — ювелирные украшения, косметика и подарочные сертификаты.

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