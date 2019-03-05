Порядка 100 млн рублей направят на молочные субсидии в Омской области

В Омской области в 2019 году на компенсацию затрат на производство молока в личном подсобном хозяйстве направят 100 млн рублей. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Омской области Александра Буркова с руководителем департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Хароном Амерхановым, прибывшим в Омск с рабочим визитом.

Глава Омской области отметил, что животноводство для региона является одним из ключевых направлений агропромышленного комплекса. Так, несмотря на ограниченные возможности регионального бюджета, в 2019 году предусмотрено порядка 100 млн рублей на компенсацию затрат на производство молока в ЛПХ, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В свою очередь представитель федерального ведомства выразил мнение, что подобные меры поддержки должны быть предусмотрены не только на региональном уровне, но и на федеральном. Также он отметил, что Омской области необходимо обратить внимание на качественные показатели.

«Племенная база у вас есть. С вашего согласия мы в омское племенное предприятие передали головной центр, чтобы усилить воспроизводство племенного молодняка. Упор нужно делать на генетику, воспроизводство и, самое главное, управление стадом», — отметил Харон Амерханов.

По мнению руководителя департамента животноводства и племенного дела, технологические и генетические показатели можно увеличить на 20% за два года.

Ранее сообщалось о том, что медики выяснили, что регулярное употребление молока не способствует укреплению костей. Также оказалось, что данный продукт приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии.