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Муниципальный хостел открыли в Красноярске

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В Красноярске появился муниципальный инфо-хостел. В нем туристы могут переночевать, получить набор услуг по невысоким ценам, а также информацию об экскурсиях. Здание гостиницы расположено на улице Юности, в пешей доступности от стадиона «Енисей».

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в хостеле всего три комнаты, в которых расположены 23 кровати. Есть два санузла и кухня со всем необходимым для того, чтобы приготовить пищу. Койко-место стоит 450 рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете размещения хостелов и гостиниц в многоквартирных домах. В проекте отмечается, что оказывать гостиничные услуги можно только после того, как помещение переведут из жилого в нежилое.

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