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Плакаты с пожеланием женщинам «всего нилучшего» убрали в Кургане

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Фото: vk.com/Блог Ильи Винштейна
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В Кургане с улиц убрали плакаты партии КПРФ с поздравлениями к 8 Марта, напечатанные с ошибкой. Из-за невнимательности коммунисты случайно пожелали женщинам «всего нилучшего».

«Ситуация уже исправлена — все плакаты с ошибками поменяли, ошибок больше нигде нет», — сказали журналистам «РИА Новости» в курганском областном отделении КПРФ.

Внимание на плакаты в соцсети «ВКонтакте» обратил житель Кургана Илья Винштейн.

«Коммунисты решили поздравить женщин с 8 марта, но даже не проверили поздравление», — цитируют его слова в городском сообществе Кургана 5 марта.

Ранее поздравительные плакаты с ошибками вывесили в Башкирии в честь Дня защитника Отечества. На баннере с фотографией генерал-майора, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова напечатали хэштег со словом «чевствует».

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