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Пензенская область направит на развитие здравоохранения 9,5 млрд рублей

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В Пензенской области более 9,5 млрд рублей направят на реализацию проекта «Здравоохранение». В 2019 году запланирован ремонт и реконструкция нескольких больниц.

По данным регионального правительства, финансирование запланировано на 2019-2021 годы. Порядка 2,7 млрд рублей будет использовано в 2019 году. На эти средства планируется проведение реконструкции областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова и переоснащение областного онкологического диспансера. Кроме того, ремонт планируется в Сердобской межрайонной больнице им. Н.А. Настина, пишет ИА «Пенза-пресс».

Также власти сообщают о строительстве трех детских поликлиник. Они расположатся в Нижнем Ломове, Засечном и Пензе.

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