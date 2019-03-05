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Телефонного мошенника из Самары осудили в Брянской области

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Новозыбковский городской суд Брянской области вынес приговор 28-летнему жителю Самары, который обвинялся в мошенничестве. Его жертвами стали 29 человек. Сумма ущерба оценивается почти в 1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, в декабре 2018 года жителям Брянщины стали поступать звонки от якобы сотрудника полиции, который сообщал им о том, что их родственник стал виновником ДТП. За решение «проблемы» он требовал деньги.

От действий афериста пострадали 29 человек. Сумма причиненного ущерба оценивается почти в 1 млн рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Обнаружить преступника удалось благодаря тому, что в 2017 году он уже был осужден за совершение девяти аналогичных преступлений. Тогда суд назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

По решению Новозыбковского городского суда условный срок был отменен. Мошеннику назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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