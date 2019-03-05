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Представителя МИД России не впустили в Чехию

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Члена российской делегации, который прибыл в Чехию на заседание межправительственной комиссии, не впустили в страну. Об этом 5 марта агентству «РИА Новости» рассказали в посольстве в Праге.

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Дипломата не пустили в Чешскую Республику «по соображениям безопасности», пишет издание Denik N. После проверки документов в пражском аэропорту его отправили в Москву. Имя политика не называется, известно, что он прилетел вместе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

В связи с происшедшим посольство России в Чехии прокомментировало ситуацию, назвав подобные действия недружественными и несоответствующими характеру российско-чешских отношений. Было отмечено, что они «не останутся без ответа».

Заседание межправительственной комиссии состоится 6 марта. На нем планируют обсудить вопросы экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

В начале февраля 2019 года российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. Ограничения продлятся три года.

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