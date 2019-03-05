Женщину-пешехода насмерть сбили в Самаре

В Самаре автомобиль Mercedes наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Авария произошла в понедельник, 4 марта, в Куйбышевском районе Самары. Автомобиль Mercedes C-class coupe под управлением женщины 1985 года рождения наехал на женщину-пешехода 1981 года рождения, которая пыталась перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погибла от полученных травм на месте до прибытия скорой медицинской помощи. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.