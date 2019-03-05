Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией

Белорусские власти готовы к пересмотру подходов к процессу интеграции с Россией, заявил во вторник, 5 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко. В ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями он подчеркнул, что пересмотреть подходы к интеграции предложило руководство России.

Белоруссия привержена идее союзного строительства

В ходе совещания Лукашенко добавил, что на уровне правительств созданы рабочие группы для подготовки соответствующих предложений. Власти Белоруссии должны проанализировать, какие неиспользованные ресурсы можно задействовать при интеграции с РФ.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства», — говорится в сообщении на сайте президента республики.

По словам Лукашенко, основным принципом данного объединения остаются «равные условия для наших граждан и субъектов хозяйствования». Белорусский лидер исключил существование союзного государства на иных принципах и напомнил о незыблемости суверенитета страны

Взаимодействие Минска и Москвы

Исторически Белоруссия имеет самые широкие контакты с Россией, но одновременно присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов. Наиболее важные проблемы наблюдаются в экономической сфере. «В иных других проблем практически не существует», — цитирует политика «Газета.ру».

Лукашенко заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в российских рублях. Однако Москва рассчитывает на «вражеские» доллары и евро.

1 марта Лукашенко заявил, что уже обсуждал с Путиным введение общей валюты двух стран. При этом этой валютой не должен статьи ни российский, ни белорусский рубль.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании общей валюты России и Белоруссии стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза.