Прямой эфир

Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусские власти готовы к пересмотру подходов к процессу интеграции с Россией, заявил во вторник, 5 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко. В ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями он подчеркнул, что пересмотреть подходы к интеграции предложило руководство России.

Белоруссия привержена идее союзного строительства

Сближение по максимуму: РФ и Белоруссия готовы к дальнейшей интеграции
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили перспективы отношений двух государств

В ходе совещания Лукашенко добавил, что на уровне правительств созданы рабочие группы для подготовки соответствующих предложений. Власти Белоруссии должны проанализировать, какие неиспользованные ресурсы можно задействовать при интеграции с РФ.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства», — говорится в сообщении на сайте президента республики.

По словам Лукашенко, основным принципом данного объединения остаются «равные условия для наших граждан и субъектов хозяйствования». Белорусский лидер исключил существование союзного государства на иных принципах и напомнил о незыблемости суверенитета страны

Взаимодействие Минска и Москвы

Исторически Белоруссия имеет самые широкие контакты с Россией, но одновременно присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов. Наиболее важные проблемы наблюдаются в экономической сфере. «В иных других проблем практически не существует», — цитирует политика «Газета.ру».

Лукашенко заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в российских рублях. Однако Москва рассчитывает на «вражеские» доллары и евро.

1 марта Лукашенко заявил, что уже обсуждал с Путиным введение общей валюты двух стран. При этом этой валютой не должен статьи ни российский, ни белорусский рубль.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании общей валюты России и Белоруссии стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле ответили на слова Лукашенко о нежелании РФ рассчитываться в рублях
«Большой разговор» Лукашенко длился семь с половиной часов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017