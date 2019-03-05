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Порядка 26 млрд рублей потратят на проект «Чистый воздух» в Братске

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Реализацию федерального проекта «Чистый воздух» обсудили на заседании рабочей группы совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем рассматривался вопрос о снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 крупных промышленных центрах. В обсуждении принимал участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в проект «Чистый воздух» включили Братск как наиболее загрязненный город на территории Иркутской области. Планируется, что на реализацию мероприятий в рамках проекта выделят более 26 млрд рублей. Они будут направлены на кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение благоприятных условий проживания жителей города. Так, по предварительным расчетам, к 2024 году выбросы удастся уменьшить на почти 20% или на 25,2 тыс. т.

Софинансирование из федерального бюджета составит 5,9 млрд рублей, из регионального — 1,2 млрд рублей и из городского — 412 млн рублей. Кроме того, из внебюджетных источников планируется привлечь 18,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Чистый воздух» вокруг Медногорска в Оренбургской области хотят создать лесопарковый пояс до 2024 года. Также зеленые щиты окружат и другие промышленные города, в том числе Братск.

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