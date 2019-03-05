СК возбудил дело в отношении избившего подростка ремнем сотрудника магазина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника магазина, который избил подростка ремнем. Об этом сообщили в СУ СК РФ по столице.

Видеозапись случившегося в соцсетях опубликовала мать пострадавшего. Инцидент произошел 28 февраля в продуктовом магазине на 15-й Парковой улице. По данным следствия, девушка и юноша 15 и 16 лет взяли в магазине стопку бесплатных рекламных листовок, чтобы сдать ее в макулатуру. Продавец магазина решил, что подростки хотят украсть буклеты, и потребовал пройти в подсобное помещение, где между ними вспыхнула ссора, в ходе которой сотрудник магазина вытащил ремень и нанес подростку не менее 10 ударов. После этого его остановил другой сотрудник магазина, а детей отпустили, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам девушки, которая была вместе с потерпевшим в магазине, директор супермаркета видел драку, однако вмешался, только когда нападавший начал «сходить с ума», после чего попросил детей ничего не говорить родителям и не обращаться в полицию. Пострадавший рассказал, что охранник бил его железной пряжкой, а также нанес удар по лицу и разбил губу, пишет сетевое издание m24.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители мальчика. Уголовное дело возбуждено по статье о самоуправстве, пишет РИАМО. В ближайшее время фигуранту выберут меру пресечения. Отмечается, что в настоящее время напавший на подростков сотрудник магазина уволен. Источник ТАСС в полиции сообщил, что инцидент произошел в магазине «Пятерочка».

28 февраля сообщалось, что охранники «Пятерочки» в Раменском районе Московской области избили заступившегося за посетителя депутата.