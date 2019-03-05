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Директора тюменской школы осудили за гибель восьмилетнего ученика

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Викуловский районный суд Тюменской области вынес обвинительный приговор по делу в отношении директора средней школы, где в 2017 году из-за обрушения грунта погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в сентябре 2017 года ученик провалился под землю в канализацию из-за обвала грунта. В момент происшествия рядом находились другие дети и учитель. Несмотря на то что все они подбежали к образовавшемуся проему, ребенка обнаружить не удалось.

Глубина ямы оказалось около трех м. Мальчика достали спустя полтора часа. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка, пишет портал «Наш город».

По факту произошедшего в отношении директора школы было возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности». Суд рассмотрел дело и назначил обвиняемому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также он должен будет выплатить родителям погибшего мальчика 1 млн рублей.

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