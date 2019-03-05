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Школьница выпала из окна школы в Вологодской области

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Следователи начали проверку по факту происшествия в школе в Череповецком районе (Владимирская область). Ученица случайно выпала из окна туалета.

15-летняя девочка в день происшествия уроки не посещала. С ее слов, школьница зашла в туалет, ей стало жарко, и она решила открыть окно. Девочка выглянула на улицу, из-за этого у нее закружилась голова. В результате ученица выпала из окна на улицу с высоты третьего этажа. Об этом сообщает ИА FlashNord.

С компрессионным переломом позвоночника пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи начали проверку по факту происшествия. Они дадут оценку деятельности сотрудников школы. Тяжесть травм школьницы будет оценена в ходе экспертизы.

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