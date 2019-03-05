Хабаровск готовят к военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны»

Власти Хабаровска начали подготовку к проведению VIII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Он пройдет по традиции с 27 мая по 2 июня. Главными событиями станут шествия духовых оркестров по центральной улице города и большой плац-концерт у стен Спас-Преображенского собора.

Как рассказал ИА AmurMedia гендиректор КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» Олег Федосеев, участие в фестивале подтвердили музыканты Центрального военного оркестра Минобороны и курсанты Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Они прилетят с новой программой, куда войдут лучшие образцы российской и зарубежной музыки.

В 2018 году участие в «Амурских волнах» приняли более 600 человек. Это 14 музыкальных коллективов. В их числе были гости из Казахстана, Монголии и стран Евросоюза. В рамках фестиваля провели конкурс детских духовых оркестров.

Ранее пять проектов Хабаровского края получили статус «Национальное событие – 2019». В их числе и военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны».