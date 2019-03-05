Новая спецтехника пополнила автопарк Астрахани

В Астрахань прибыли десять новых специализированных машин для коммунальных служб. Они выйдут на дороги города после оформления необходимой документации. Врио главы Астраханской области совместно с руководителем администрации Астрахани Радиком Харисовым провели осмотр техники в понедельник, 4 марта.

В числе новой спецтехники экскаваторы-погрузчики, мусоровоз, «вышки» для обрезки деревьев и высотных ремонтных работ, малотоннажные машины. Помимо них, в город также прибыли пять «КамАЗов» и две спецмашины — техника была передана из Москвы в рамках договоренностей главы региона Сергея Морозова и мэра Москвы Сергея Собянина, пишет «Астрахань-24».

По словам директора МБУ «Чистый город» Юрия Болотова, техника была приобретена в лизинг. Поиск компании и переговоры шли около года. Процесс ускорился по поручению главы региона.

Приобретение новой спецтехники часть большого проекта по благоустройству «Обновленная Астрахань». О старте проекта глава региона объявил 22 января 2019 года.