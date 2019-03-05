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В Кремле ответили на слова Лукашенко о нежелании РФ рассчитываться в рублях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что предлагал лидеру РФ  Владимиру Путину полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях. При этом, по его словам, Москва отказалась, рассчитывая на «вражеские» доллары и евро.

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«Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу», — сказал журналистам во вторник, 5 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что в РФ напротив заинтересованы в расчетах на основе национальных валют, в том числе на основе российского рубля.

«Эта тема постоянно фигурирует на переговорах», — заключил представитель Кремля.

Заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями 5 марта. По его словам, сейчас в российских рублях осуществляется примерно 80% торговли Белоруссии с РФ. Лукашенко также добавил, что страна не боится перейти полностью на оплату в национальной валюте, но «никто на это не идет».

1 марта глава Белоруссии заявил, что обсудил с Путиным введение общей валюты двух стран. При этом этой валютой не должен статьи ни российский, ни белорусский рубль. Также Лукашенко сказал, что не видит намерений со стороны Москвы включить республику в состав РФ.

В тот же день Песков заявил, что вопрос о создании общей валюты стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза.

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