Прямой эфир

Пассажирский автобус полностью сгорел в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове полностью выгорел пассажирский автобус, который на тот момент уже завершил работу на маршруте и направлялся в автопарк. Пострадавших нет. По одной из предварительных версий причиной возгорания стала смена погодных условий.

По информации МУП «Пассажирские перевозки», инцидент произошел в понедельник, 4 марта, около остановки «Улица Комсомольская». Кондуктор почувствовала запах дыма в салоне и сообщила водителю. В результате осмотра очаг возгорания был обнаружен в районе двигателя. Потушить пламя собственными силами не удалось. Огонь разросся, автобус выгорел полностью.

По данным МЧС, пожар был ликвидирован в 22:22. В тушении принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники. К 22:40 сгоревший транспорт при помощи техслужбы «Пассажирских перевозок» удалось эвакуировать, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Как сообщил директор МУП «Пассажирские перевозки» Валерий Громов, предварительной причиной возгорания является смена погодных условий. Мороз и холод способствовали образованию наледи под двигателем, которая затем растаяла. В результате произошло короткое замыкание.

По поручению главы Тамбова Сергея Чеботарева на территории областного центра будет усилен контроль за работой всех компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки на территории города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воспитатели челябинского детсада забыли ребенка в автобусе
Автобус с пассажирами загорелся в Хабаровске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017