Пассажирский автобус полностью сгорел в Тамбове

В Тамбове полностью выгорел пассажирский автобус, который на тот момент уже завершил работу на маршруте и направлялся в автопарк. Пострадавших нет. По одной из предварительных версий причиной возгорания стала смена погодных условий.

По информации МУП «Пассажирские перевозки», инцидент произошел в понедельник, 4 марта, около остановки «Улица Комсомольская». Кондуктор почувствовала запах дыма в салоне и сообщила водителю. В результате осмотра очаг возгорания был обнаружен в районе двигателя. Потушить пламя собственными силами не удалось. Огонь разросся, автобус выгорел полностью.

По данным МЧС, пожар был ликвидирован в 22:22. В тушении принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники. К 22:40 сгоревший транспорт при помощи техслужбы «Пассажирских перевозок» удалось эвакуировать, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Как сообщил директор МУП «Пассажирские перевозки» Валерий Громов, предварительной причиной возгорания является смена погодных условий. Мороз и холод способствовали образованию наледи под двигателем, которая затем растаяла. В результате произошло короткое замыкание.

По поручению главы Тамбова Сергея Чеботарева на территории областного центра будет усилен контроль за работой всех компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки на территории города.