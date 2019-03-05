Молодежную избирательную комиссию создадут в Тульской области

В Тульской области планируют создать Молодежную избирательную комиссию. Отбор претендентов состоялся в понедельник, 4 марта. Кандидаты прошли тестирование по вопросам избирательного права и собеседование. Участников поприветствовали председатель избирательной комиссии области Павел Веселов и секретарь облизбиркома Жанна Исаченкова.

Молодежная избирательная комиссия станет постоянным действующим совещательным и консультативным органом при избирательской комиссии Тульской области. Срок его полномочий составит один год. Состав будет утвержден в марте, сообщает ИА «Тульские новости».

На 14 мест в новом органе претендуют 20 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Все они были рекомендованы региональными отделениями политических партий, общественными объединениями, территориальными избирательными комиссиями региона, а также собраниями граждан по месту работы, учебы, жительства.

Как отметил Павел Веселов, на сегодняшний день молодежные избиркомы существуют в более чем 70 субъектах РФ. Целью создания нового органа в Тульской области является «повышение уровня доверия молодых граждан к избирательной системе, преодоление политической апатии и формирование активной гражданской позиции».