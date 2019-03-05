Лукашенко обвинил Россию в нежелании менять «вражеские доллары» на рубли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал российскому лидеру Владимиру Путину полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях. Однако, по словам белорусского лидера, Москва всё еще рассчитывает на «вражеские» доллары и евро.

«Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту (России. — Ред.) предложил: давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Мы этого не боимся, но никто на это не идет», — сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Лукашенко также обратил внимание на то, что в вопросе создания единой валюты в рамках Союзного государства Белоруссии и России должны соблюдаться равные условия.

1 марта глава Белоруссии заявил, что уже обсуждал с Путиным введение общей валюты двух стран. При этом этой валютой не должен статьи ни российский, ни белорусский рубль. Также Лукашенко сказал, что не видит намерений со стороны России включить республику в состав РФ.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании общей валюты России и Белоруссии стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза.