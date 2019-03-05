Липецкую областную филармонию реорганизуют

Липецкая областная филармония будет объединена с концертным залом «Унион» в рамках реорганизации региональных учреждений культуры. Соответствующее постановление подписал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Новообразованное учреждение культуры будет носить название «Липецкая государственная филармония (Унион)». Задачами нового учреждения станет обеспечение доступности культурной деятельности и создание условий для эстетического воспитания и приобщения липчан к лучшим образцам мировой и отечественной музыки, пишет GOROD48.

Учредителем реорганизованной филармонии выступит региональное управление культуры и туризма. Отмечается, что срок осуществления слияния неизвестен.