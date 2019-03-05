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Школы и детские сады закрывают на карантин в Удмуртии

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Четыре школы и семь детских садов закрыты на карантин в Удмуртии. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снижается.

По данным Роспотребнадзора, образовательные учреждения приостановили работу в Шарканском, Каракулинском, Воткинском, Красногорском, Ярском, Глазовском и Якшур-Бодьинском районах. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Всего за неделю ОРВИ заболели 16,3 тыс. человек. Это ниже эпидемического порога на 22%. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка сохраняется в четырех районах.

Ранее сообщалось, что спад заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Карелии, Саратовской, Тульской областях.

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