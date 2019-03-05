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Новосибирск закупит газомоторные автобусы к молодежному ЧМ по хоккею

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В рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года власти Новосибирска намерены благоустроить многие улицы и обновить общественный транспорт. По словам вице-мэра города Данияра Сафиуллина, решено приобрести 100 новых автобусов.

«Из них половина машин будет работать на газомоторном топливе, половина — на солярке, как того требует федеральное законодательство. К концу этого года город приобретет 50 новых пассажирских автобусов белорусского производства», — цитирует чиновника vn.ru.

В настоящее время проводятся проектные работы по благоустройству дорог и подъездов к новой ледовой арене. Главное требование — обеспечить безопасность пассажирского и автомобильного транспорта, подчеркнул Сафиуллин.  

Напомним, новую ледовую арену в апреле начнут возводить на берегу Оби недалеко от метромоста в Новосибирске. Она будет рассчитана на 10,5 тыс. зрителей. Строительство приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Ввести стадион в эксплуатацию планируется летом 2022 года. На создание арены Новосибирск получит 3,5 млрд рублей. Возле нее появится станция метрополитена «Спортивная».

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