Самосвал опрокинулся на пешехода в Волгоградской области

Женщина погибла в результате опрокидывания на нее самосвала в Волгоградской области. Транспортное средство покатилось назад на подъеме дороги.

Инцидент произошел в поселке Средняя Ахтуба. 40-летняя женщина шла по обочине, когда на нее опрокинулся самосвал. Машина шла на подъем, но покатилась назад и завалилась на бок. Самосвалом управлял 30-летний житель Астраханской области.

По данным «НовостиВолгограда.Ру», погибшая работала воспитателем в детском саду. У нее остались трое детей.

Ранее сообщалось, что в Москве грузовик сбил двух женщин недалеко от американского посольства. Водитель сдавал задним ходом и не заметил пешеходов.