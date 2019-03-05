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Самосвал опрокинулся на пешехода в Волгоградской области

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Женщина погибла в результате опрокидывания на нее самосвала в Волгоградской области. Транспортное средство покатилось назад на подъеме дороги.

Инцидент произошел в поселке Средняя Ахтуба. 40-летняя женщина шла по обочине, когда на нее опрокинулся самосвал. Машина шла на подъем, но покатилась назад и завалилась на бок. Самосвалом управлял 30-летний житель Астраханской области.

По данным «НовостиВолгограда.Ру», погибшая работала воспитателем в детском саду. У нее остались трое детей.

Ранее сообщалось, что в Москве грузовик сбил двух женщин недалеко от американского посольства. Водитель сдавал задним ходом и не заметил пешеходов.

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