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У пенсионера в Москве похитили отложенные на Mercedes деньги

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Неизвестный похитил обманным путем у московского пенсионера почти 5 млн рублей, которые мужчина отложил на покупку автомобиля Mercedes, сообщает 5 марта «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

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«Преступник, мошенническим путем введя в заблуждение пенсионера, под предлогом приобретения автомобиля Mercedes-Benz похитил 4,9 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»).

4 марта сообщалось, что москвич 1939 года рождения стал жертвой мошенников, которые обманным путем смогли снять с его банковской карты 149 тыс. рублей.

В феврале оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB раскрыли схему мошенничества и обезвредили телефонных аферистов, которые на протяжении нескольких лет обманом вымогали у пожилых людей деньги.

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