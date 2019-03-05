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В Германии предъявили обвинения сообщнику террориста Аниса Амри из России

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Фото: TASS/DPA/Uli Deck
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Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения в подготовке теракта россиянину Магомеду-Али Ц., которого заключили под стражу в августе прошлого года. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает газета Die Zeit.

По данным издания, 31-летнего мужчину подозревают в том, что он хранил дома взрывчатое вещество и собирался использовать его для производства бомбы. Отмечается, что Магомед-Али Ц. посещал ту же мечеть в Берлине, в которую ходил террорист Анис Амри, который в 2016 году направил грузовик в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Также известно, что они часто связывались друг с другом по телефону. В связи с этим их называют предполагаемыми сообщниками.

23 августа 2018 года россиянин Магомед-Али Ц., подозреваемый в терроризме, был помещен под предварительное заключение.

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине был совершен 19 декабря 2016 года. Амри за рулем грузовика протаранил толпу посетителей, убив 12 человек и причинив травмы различной степени тяжести 48 людям. Сам террорист скрылся с места преступления, был объявлен в розыск и впоследствии обнаружился в Милане, где погиб в перестрелке с полицейскими.

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