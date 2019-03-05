Готовивший теракт инвалид из Нальчика получил 18 лет колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил инвалида-колясочника Владислава Хохлачева, обвиненного в подготовке теракта, к 18 годам лишения свободы, сообщает 5 марта ТАСС.

«Окончательное наказание Хохлачеву назначат путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в решении суда.

Инвалида также обвиняли в участии в преступном сообществе, в незаконном хранении и изготовлении самодельных взрывных устройств.

До решения суда отец восьмерых детей Хохлачев находился под домашним арестом.

В ночь на среду, 27 февраля, в Нальчике был введен режим контртеррористической операции в связи с планировавшимся терактом. Позже в тот же день стало известно, что силовикам удалось ликвидировать троих вооруженных боевиков на улице Братьев Кардановых. Все они состояли в религиозно-экстремистской группировке.