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Академию волейбола построят в Свердловской области

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Правительство Свердловской области намерено выделить более 411 млн рублей на проектирование и строительство Академии волейбола имени Николая Карполя. Спортивный объект расположится в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

В спорткомплексе расположатся тренировочные площадки на два этажа, зал вместимостью 410 человек, а также блок столовой. Кроме того, академии потребуется десятиэтажное здание общежития. Для возведения комплекса выделен участок на улице Машинистов площадью 5,5 тыс. кв. м.

Стартовая цена проектирования академии составит 11,7 млн рублей. На строительство власти готовы направить 400,1 млн рублей. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Строительство должно завершиться в течение полутора лет.

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