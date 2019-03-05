Кличко рассказал об «очень уставших» киевских мостах

Мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что 75 мостов в украинской столице находятся в предаварийном состоянии. Некоторые из них нуждаются в срочном ремонте, сказал политик 4 марта в эфире местного телеканала «Прямой».

«75 мостов в предаварийном состоянии, уставшие. Три — очень уставшие. И, к сожалению, эти очень уставшие мосты и мост Патона — ни разу капитального ремонта не было, как сдали в эксплуатацию», — отметил градоначальник.

В настоящее время, по его словам, обсуждаются технические детали восстановления моста Патона, который соединяет правый и левый берега Днепра. Объект, длина которого составляет 1543 м, был построен в 1953 году. Экс-премьер-министр страны Николай Азаров, как отмечали местные СМИ, еще в 2011 году анонсировал его реконструкцию.

1 марта стало известно, что Крымский мост пережил за зиму 38 штормовых суток.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.