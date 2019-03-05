Прямой эфир

Кличко рассказал об «очень уставших» киевских мостах

0
Фото: TASS/Zuma/Alenxandr Gusev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что 75 мостов в украинской столице находятся в предаварийном состоянии. Некоторые из них нуждаются в срочном ремонте, сказал политик 4 марта в эфире местного телеканала «Прямой».

В аэропорту Мюнхена застали одиноко бродившего Кличко

«75 мостов в предаварийном состоянии, уставшие. Три — очень уставшие. И, к сожалению, эти очень уставшие мосты и мост Патона — ни разу капитального ремонта не было, как сдали в эксплуатацию», — отметил градоначальник.

В настоящее время, по его словам, обсуждаются технические детали восстановления моста Патона, который соединяет правый и левый берега Днепра. Объект, длина которого составляет 1543 м, был построен в 1953 году. Экс-премьер-министр страны Николай Азаров, как отмечали местные СМИ, еще в 2011 году анонсировал его реконструкцию.

1 марта стало известно, что Крымский мост пережил за зиму 38 штормовых суток. 

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму оценили заявления «Бухарестской девятки» о роли Крымского моста
Российское грузовое судно врезалось в мост в южнокорейском Пусане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017