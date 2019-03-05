Чемезов протестировал Lada Vesta Sport на ледяной трассе

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов принял участие в «Гонке партнеров», организованной «АвтоВАЗом» для руководителей структур, которые связаны с деятельностью автозавода, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Кроме Чемезова, в заезде по профессиональному ледяному треку протяженностью 2,5 км участвовали президент «АвтоВАЗа» Ив Карказантис, глава «КамАЗа» Сергей Когогин и другие топ-менеджеры.

Заезд проходил на автомобилях Lada Vesta Sport. От стандартной комплектации машина отличалась российским форсированным двигателем на 170 л.с., кулачковой коробкой передач и усиленным каркасом безопасности, передает «РИА Новости».

Сам Чемезов после гонки сообщил, что трасса технически очень сложная и подготовлена для профессионалов, но машина, по его словам, не подвела.

«Ощущение скорости непередаваемое, управляемость великолепная, настоящий выброс адреналина», — сказал он.

В феврале сообщалось, что в научно-техническом центре «АвтоВАЗа» были собраны четыре автомобиля Lada Vesta рестайлинговой версии Facelift (FL), которым предстоит пройти дорожные тесты.