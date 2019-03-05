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Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад в Карелии

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Эпидемия пошла на спад в Карелии. За неделю заболеваемость сократилась на 17,6% и оказалась на уровне пороговой.

По данным Роспотребнадзора, к медикам за неделю обратились 6 тыс. человек. Более 2,6 тыс. случаев болезни зафиксировано в Петрозаводске. Это выше эпидемического порога на 6,6%, однако меньше уровня заболеваемости прошлой недели на 20%. В среднем по республике заболеваемость сократилась на 17,6%, сообщает ИА «Карелinform».

В ведомстве уточняют, что из-за повышенной заболеваемости карантин объявлен в пяти классах четырех школ в Петрозаводске, Костомукше, Прионежском и Сегежском районах.

Ранее сообщалось, что 72% россиян этой зимой не болели ОРВИ и гриппом. В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) они признались, что делали прививки, принимали витамины, ели чеснок и предпринимали другие профилактические меры.

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