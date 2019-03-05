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Соседи замерзшей насмерть бабушки объяснили отказ помочь ей

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Фото: РЕН ТВ
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Журналисты РЕН ТВ опросили соседей и односельчан 86-летней жительницы села Оболенское Малоярославецкого района Калужской области, которая замерзла насмерть из-за того, что никто не пустил ее погреться.

Пожилая женщина жила в одном доме со своим сыном и страдала деменцией. 28 февраля она ушла из дома в летнем халате и несколько дней практически раздетая бродила по своему и соседнему поселку.

«Проснулся без чего-то четыре, ее нет. Это вот сейчас по снегу видно, а так прошелся везде — нигде ее нет. С головой плохо было», — рассказал сын погибшей.

Всего за три дня бабушка прошла около 10 км — определить ее маршрут волонтерам «Лиза Алерт» и полиции помогли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, пожилая женщина стучалась в дома, умоляя впустить погреться, но никто не отозвался — одни испугались, другие не успели выйти и бабушка уже ушла. В том числе она пыталась попасть в магазин в соседнем селе. Однако на тот момент на часах было около часа ночи и он был закрыт.

«Ну вы представляете, вот ворота закрыты. Попробуйте постучаться», — сказал хозяин магазина.

Далее, судя по записям, кто-то дал женщине свою куртку, чтобы она не замерзла. По словам соседей, с женщиной они не общались и не знали, как у нее дела. 

«Я с ними не общался. Да ну, что с бабкой разговаривать? О чем?» — рассказал сосед Анатолий Жуков.

Женщина так и не смогла спастись — 2 марта одна из местных жительниц сообщила об обнаружении ее тела.

«Бабулечка забрела в дачи, в надежде хоть здесь найти людей и обогрев, она выбилась из сил и, видимо, окончательно замерзла, только на одной ноге была обувь», — рассказала волонтер Юлии Мири. 

По словам участников поисковой группы, равнодушие — это бич нашего времени. 

«Мне маршрут показывали, где она ходила. Я не думаю, что никто не знал, кто она такая. Мы можем за высокими заборами не заметить маленького человека», — рассказал волонтер Андрей Погодин.

В январе сообщалось, что 67-летняя туристка из Перми потерялась в горах Челябинской области и провела ночь на морозе, пока ее не обнаружили спасатели.

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