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Второй социальный хостел для бездомных откроется в Омске

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В Омске заработает вторая социальная гостиница для бездомных, рассчитанная на 25 мест. Открытие состоится во вторник, 5 марта, в здании на улице Гуртьева, 2а.

Как сообщает пресс-служба Серафимо-Вырицкой обители милосердия, инициатором открытия хостела для бездомных выступила Омская епархия. Под ее покровительством уже в течение трех лет функционирует первое подобное учреждение в городе, расположенное на улице Панфилова.

Первая гостиница рассчитана на 14 мест, но их перестало хватать для всех желающих. За время ее работы за помощью обратились 320 человек. Бездомным оказывают психологическую и доврачебную помощь, предоставляют возможность помыться и постирать, а также бесплатно поесть, пишет ИА «Город55».

В пресс-службе обители милосердия отмечают, что, по официальным данным, на территории Омской области насчитывается около 5 тыс. бездомных.

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