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Эксперт оценил последствия от введения минимальной цены на пиво

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво может стать мерой поддержки для отечественных производителей пенного напитка, сообщает 5 марта «РИА Новости».

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Во-первых, как отметил эксперт, российские компании занимают около 30% рынка пива. В основном это малые и средние производители, которые не могут проводить такие же акции по снижению цен на свою продукцию, как это делают крупные западные производители, пользуясь отсутствием МРЦ.

Во-вторых, МРЦ может стать инструментом в борьбе с контрафактом. По словам Дробиза, около половины пивоваренной продукции в России трудно в принципе назвать пивом.

Как стало известно «Известиям» 5 марта, Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил Минфину России установить МРЦ на пиво на уровне 35 рублей за объем 0,5 л. В союзе производителей полагают, что это позволить поднять качество продукции, так как слишком низкая цена говорит о сомнительном качестве пенного напитка и вызывает вопросы к легальности его производства.

4 марта стало известно, что россияне стали чаще покупать безалкогольное пиво, хотя в стране по-прежнему преобладает северный тип потребления алкоголя — распитие крепких напитков.

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