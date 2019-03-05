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СКА обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Петербургский хоккейный клуб СКА в гостях обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшемся 4 марта.

В составе победителей шайбы забросили Наиль Якупов, Василий Токранов и Давид Рундблад, у проигравших отличились Евгений Кулик и Энвер Лисин, сообщает ТАСС.

Спартаковцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели сравнять счет, забросив за четыре минуты до конца основного времени две шайбы с разницей в 21 секунду.

Счет в серии до четырех побед стал 2:2, отмечает «Газета.ру». Петербуржцам удалось сравнять его, проиграв первые два матча на своей площадке.

Пятый матч серии до четырех побед состоится в Санкт-Петербурге в среду, 6 марта.

Ранее, 27 февраля, московское «Динамо» обыграло хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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