СКА обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА в гостях обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшемся 4 марта.

В составе победителей шайбы забросили Наиль Якупов, Василий Токранов и Давид Рундблад, у проигравших отличились Евгений Кулик и Энвер Лисин, сообщает ТАСС.

Спартаковцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели сравнять счет, забросив за четыре минуты до конца основного времени две шайбы с разницей в 21 секунду.

Счет в серии до четырех побед стал 2:2, отмечает «Газета.ру». Петербуржцам удалось сравнять его, проиграв первые два матча на своей площадке.

Пятый матч серии до четырех побед состоится в Санкт-Петербурге в среду, 6 марта.

Ранее, 27 февраля, московское «Динамо» обыграло хельсинкский «Йокерит» со счетом 3:2 в матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.