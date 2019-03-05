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Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

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Минздрав России предложил внести изменения в Кодекс административных правонарушений, согласно которым врачи и медицинские учреждения будут вынуждены выплачивать штрафы за оказание медицинской помощи, не соответствующей клиническим рекомендациям. Законопроект опубликован во вторник, 5 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.

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Отмечается, что в случае нарушения размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, пишет «Федеральное агентство новостей». Закон также предусматривает административный штраф за неисполнение полномочий органов государственной власти в сфере охраны здоровья по созданию условий для предоставления качественной и доступной медицинской помощи.

Предполагается, что изменения в федеральный закон должны вступить в силу в 2022 году.

Закон о клинических рекомендациях был принят в декабре прошлого года. Согласно ему, рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для различных заболеваний с указанием предусмотренной медпомощи. На основании рекомендаций разрабатываются протоколы лечения отдельно по каждому заболеванию.

В середине февраля глава Минздравa РФ Вероника Cквoрцoвa сообщила, что ведомство подготовило проект закона о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года. Перед внесением в Госдуму документ будет согласован с федеральными органами исполнительной власти.

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