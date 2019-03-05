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В Минтрансе оценили итоги переговоров России и США по авиасообщению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Минтранса России Евгений Дитрих рассказал, что переговоры между РФ и Соединенными Штатами по развитию авиасообщения, состоявшиеся 26-28 февраля в Вашингтоне, прошли позитивно. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает ТАСС.

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«Достаточно плотно и комфортно прошли переговоры в отношении расширения контактов и взаимодействия. Мы надеемся, что эти контакты будут расширяться и в дальнейшем», — сказал глава ведомства.

Последняя встреча представителей авиационных структур двух государств прошла в июне 2018 года. В ходе переговоров они обсудили транзитные перевозки американских авиакомпаний через воздушное пространство России.

В вопросах авиасообщения между Россией и США уже некоторое время существует ряд проблем. В мае прошлого года Вашингтон ужесточил требования, предъявляемые к российским авиакомпаниям «Аэрофлот», «Эйрбриджкарго» и «Якутия». «Аэрофлот» пожаловался российским властям на то, что США перестали выдавать визы сотрудникам авиакомпании. При этом, «Аэрофлот» — единственный перевозчик, который совершает прямые рейсы между Соединенными Штатами и Россией.

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