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В Приамурье скончался избитый годовалый ребенок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В больнице скончался годовалый мальчик, которого несколько дней избивал сожитель его матери. Об этом 5 марта в своем Instagram сообщил мэр города Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.

«Малыш умер... сегодня утром... Врачи в течение почти трех недель делали всё возможное, но спасти его от трехдневных истязаний подонка не смогли — слишком тяжелые были травмы», — написал градоначальник.

Мелюков добавил, что в отношении подозреваемого выдвинуты обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего. Данная статья допускает пожизненное лишение свободы в отношении преступника.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что в феврале по подозрению в нанесении травм ребенку был задержан 18-летний сожитель 17-летней матери. Он признал, что несколько дней подряд избивал ребенка на глазах у девушки, которая решилась вызвать «скорую» только тогда, когда мальчик перестал подавать признаки жизни.

В феврале в Астраханской области мужчина избил двухлетнего племянника и поджег дом, в котором находились родственники. Ребенка госпитализировали с ушибами лица, живота и позвоночника. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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