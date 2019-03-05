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Строительство трассы «Обход Хабаровска» идет в соответствии с графиком

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В соответствии с графиком продолжается строительство автомагистрали «Обход Хабаровска км 13 – км 42». На начало весны проект реализован на 52%.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в территориальном управлении «Региональной концессионной компании», с начала 2019 года проведено устройство насыпи из песка, проложены шесть железобетонных водопропускных труб, на двух путепроводах смонтированы балки пролетов. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в них принимают участие более 450 человек и 270 единиц техники.

Предполагается, что протяженность четырехполосной магистрали составит 28 км. Она объединит федеральные трассы «Восток», «Уссури» и «Амур» и выведет за пределы Хабаровска грузовой транзит. Шоссе будет платным, разрешенная скорость составит 120 км/ч. Стыковка 13 участков запланирована на 2019 год.

В ноябре 2018 года процесс строительства проинспектировала комиссия Росавтодора и не выявила существенных претензий к качеству и финансовым аспектам. Общая стоимость проекта – 43 млрд рублей. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.

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