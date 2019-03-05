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Cуд одобрил освобождение экс-главы Nissan Карлоса Гона под залог

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Бывшего главу автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона освободят под залог 1 млрд иен ($9 млн). Об этом сообщила телекомпания NHK во вторник, 5 марта.

Таким образом суд удовлетворил прошение защиты, направленное на прошлой неделе, в то время как предыдущие два аналогичных запроса суд отклонял.

Гон был заключен под стражу в токийской тюрьме 19 ноября 2018 года, когда его арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Следствие подозревает его в сокрытии подлинных размеров своего вознаграждения на должности председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год с помощью бывшего члена совета директоров Грега Келли для ухода от уплаты налогов.

В конце ноября 2018 года Гон ответил на предъявленные ему обвинения, пояснив, что не собирался занижать свои доходы.

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