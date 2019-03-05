Прокуратура Биробиджана требует защитить от вандалов местное кладбище

В Биробиджане прокуратура требует остановить вандализм на городском кладбище и обеспечить надлежащее содержание мест захоронения. Только в 2018 году было зарегистрировано восемь сообщений о хищении имущества с территории погоста и четыре факта возгорания.

Как уточняет ИА EAOMedia, во время проверки исполнения законодательства о погребении и похоронном деле были выявлены нарушения при организации деятельности общественных кладбищ на территории Биробиджана.

Так, в период с 20:00 до 9:00 кладбище не закрывается, специальных ограждений на нем нет, и транспорт может въезжать на территорию в ночное время. Контроль за соблюдением имущественного порядка не ведется. Кроме того, работы по демонтажу и замене памятников проводятся без контроля специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Представление об устранении нарушений федерального закона внесено в мэрию Биробиджана. Процесс находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что дети повредили десятки могил на кладбище в Липецкой области. Очевидцем погрома стал сотрудник полиции, приехавший навестить могилу. Мужчина увидел мальчишек с прутами арматурами в руках.