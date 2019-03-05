Украинские националисты пожелали Гордону судьбы Бузины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон 4 марта в своем аккаунте в Youtube обвинил представителей украинской националистической партии «Свобода» в угрозах физической расправы и потребовал у официального Киева и силовых структур страны обратить внимание на эту ситуацию.

Местное издание Politeka отмечает, что открытые угрозы стали поступать в адрес журналиста после того, как он публично признался в скептическом отношении к личности Степана Бандеры — лидера украинских националистов во Второй мировой войне.

В частности, известная противница русского языка Ирина Фарион заявила в Facebook, что украинцы должны создать для Гордона невыносимые условия для существования. Через несколько строк она пожелала журналисту «сдохнуть в диких муках».

К травле присоединился замглавы Кировоградского облсовета Игорь Степура, который пожелал Гордону «повторить судьбу Бузины», имея ввиду убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузину.

«Я требую от всех глав силовых структур отреагировать на призывы о моем убийстве со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры», — заявил Гордон в видеообращении.

Он добавил, что ждет реакции на угрозы националистов и со стороны президента Украины Петра Порошенко.

Летом 2018 года Дмитрий Гордон признался, что жалеет о своей поддержке майдана на Украине, и заявил, что переворот отказал негативное влияние на страну.