Китай в 2019 году серьезно увеличит военный бюджет

Власти Китая планируют в 2019 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд). Информацию об этом распространили на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей в докладе о работе правительства, опубликованном во вторник, 5 марта.

В прошлом году власти КНР уже увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней, сообщает ТАСС.

При этом западные эксперты подозревают Китай в занижении реальных расходов на оборону на 25–50%.

10 декабря стало известно, что оборонный бюджет США на 2019 год составит $750 млрд. Отмечается, что президент США Дональд Трамп принял решение увеличить расходы на военные нужды после консультации с главой Пентагона Джимом Мэттисом и председателями оборонных комитетов палаты представителей конгресса Мэком Торнберри и сената Джеймсом Инхофом.