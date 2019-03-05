СМИ узнали о готовности последней ракеты «Союз» с украинской системой управления

Россия завершила изготовление последней ракеты-носителя «Союз», в которой использовалась система управления украинского производства. Об этом 5 марта со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает «РИА Новости».

«Недавно в ракетно-космическом центре «Прогресс» было завершено изготовление последней ракеты-носителя «Союз-ФГ». «Союз-ФГ» — последняя модификация ракет «Союз», использующая украинскую систему управления», –– рассказал собеседник агентства.

По его словам, к Международной космической станции осталось запустить всего три такие ракеты. Они выведут на орбиту пилотируемые корабли «Союз МС-12», запуск которого запланирован на 13 марта, «Союз МС-13» (6 июля) и «Союз МС-15» (25 сентября).

После этого эксплуатация «Союза -ФГ» будет прекращена. В дальнейшем запуски осуществят с помощью ракет «Союз-2», на которых установлена российская система управления.

С 2001 по 2018 год было осуществлено 67 пусков ракет «Союз-ФГ».

В них использовалась система управления, изготовленная харьковским ГНПП «Объединение Коммунар».

4 марта сообщалось, что Минобороны РФ заказало ГКНПЦ имени М.В. Хруничева ракеты-носители тяжелого класса «Ангара-А5». С их помощью ведомство планирует выводить на орбиту свои спутники, запускаемые с космодрома Восточный.