ОНФ попросил прокуратуру проверить тарифы на вывоз мусора в 36 городах

Во многих городах страны за вывоз мусора с 1 января стали больше платить. Активисты Общероссийского народного фронта сравнили платежки за конец прошлого и начало этого года. ОНФ попросил Генпрокуратуру проверить оплату вывоза мусора в 36 городах.