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Помпео поздравил Гуайдо с «благополучным возвращением» в Венесуэлу

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Соединенные Штаты поздравляют лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с благополучным возвращением в страну. С таким заявлением в понедельник, 4 марта, выступил госсекретарь Майк Помпео. 

«Соединенные Штаты приветствуют действия народа Венесуэлы по обеспечению мирного перехода к демократии и поздравляют временного президента Хуана Гуаидо с его успешными дипломатическими усилиями в регионе и благополучным возвращением в Венесуэлу», — говорится в заявлении Помпео.

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Хуан Гуайдо возвратился в Каракас в понедельник после поездки по ряду латиноамериканских стран. Он покинул Венесуэлу 22 февраля, нарушив запрет суда на выезд из страны.

Накануне прилета оппозиционера советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что попытки помешать возвращению Гуайдо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.

23 января Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, ссылаясь на положения конституции республики. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил в нем США. Мадуро признают легитимным Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. Москва заявляет, что Запад потворствует попытке государственного переворота в Венесуэле и нарушает международное право.

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