Эксперты объяснили беспрепятственное возвращение Гуайдо в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну после 10 дней отсутствия, и его никто не стал задерживать на границе, несмотря на то что он нарушил постановление Верховного суда.

О причинах произошедшего «Известиям» рассказали эксперты.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский указал на то, что Гуайдо, будучи главой парламента, должен обладать депутатской неприкосновенностью.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец, продолжая эту мысль, добавляет, что снять иммунитет с Гуайдо может только оппозиционное Национальное собрание, которое воспринимается в мире как легитимный однопалатный парламент Венесуэлы.

«С юридической точки зрения депутат обладает неприкосновенностью вне зависимости от того, пересекает он границу или нет. В рамках национальной территории он ею обладает до тех пор, пока парламент эту неприкосновенность не снимет», — заявил он.

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Арестный ход: почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы